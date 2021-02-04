Алиса Фрейндлих спустя месяц вылечилась от коронавируса

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих смогла побороть смертельную инфекцию. Коронавирус у нее диагностировали в конце декабря, и вот сейчас уже удалось выздороветь.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова, несмотря на победу над вирусом, Алиса Фрейндлих на данный момент продолжить находиться в больнице. Выписать актрису планируют в ближайшее время, если будет заметна положительная динамика.

«Тест на коронавирус отрицательный. Алиса Бруновна пока остается в больнице. Врачи отмечают, что динамика положительная, и, если так будет продолжаться, ее скоро выпишут. Мы все очень этого ждем», – заявили в театре.

Напомним, что Алиса Фрейндлих находится на лечение в клинической больнице №122 имени Л.Г. Соколова в Санкт-Петербурге. Туда ее доставили с коронавирусом 25 декабря. Долгое время актриса была получала кислородную поддержку в реанимационной палате. 26 января ее перевели в лечебное отделение.

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