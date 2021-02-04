Петербуржцам предложили оценить состояние остановок в городе

В Северной столице запустили голосование на портале Единой карты петербуржца. Жители города смогут проголосовать за «Состояние остановочных павильонов» в городе.

Об этом стало известно в четверг, 4 февраля. Как сообщает пресс-служба медиацентра правительства Петербурга, опрос появился в рамках сервиса «Городской диалог». Данный формат позволяет жителям города принимать активное участие в развитие социальной сферы.

«За активное участие в опросах начисляются баллы. Накопив определенную сумму баллов, их можно обменять на призы от партнеров проекта в «Магазине поощрений», – говорится в сообщении.

Таким образом, петербуржцы смогут оставить свой голос за качество остановок общественного транспорта на портале с 4 по 17 февраля. Затем будут подведены итоги, достоверность которых можно проверить с помощью технологии блокчейн. Она имеется в данном сервисе.

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