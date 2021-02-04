Карантин на Украине решили продлить до конца апреля

В том или ином виде карантинные меры будут продлеваться. Фото: комитет по здравоохранению

В том или ином виде карантинные меры будут продлеваться. Фото: комитет по здравоохранению

Украинское правительство планирует сохранить карантин в стране до конца апреля. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Об этом стало известно в четверг, 4 февраля, в ходе встречи с представителями Европейской бизнес-ассоциации. По его словам, скорее всего, эта дата не будет окончательной.

Как сообщил ТАСС, Шмыгаль отметил, что Украина в 2021 году будет находиться на этапе борьбы с COVID-19, поэтому карантинные меры будут продлеваться и после 30 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав Украины отказался регистрировать российскую вакцину от коронавируса. Вакцинацию в стране планируют начать в феврале 2021 года.