Карантин на Украине решили продлить до конца апреля

Карантин на Украине решили продлить до конца апреля
В том или ином виде карантинные меры будут продлеваться. Фото: комитет по здравоохранению

Украинское правительство планирует сохранить карантин в стране до конца апреля. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Об этом стало известно в четверг, 4 февраля, в ходе встречи с представителями Европейской бизнес-ассоциации. По его словам, скорее всего, эта дата не будет окончательной.

Как сообщил ТАСС, Шмыгаль отметил, что Украина в 2021 году будет находиться на этапе борьбы с COVID-19, поэтому карантинные меры будут продлеваться и после 30 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав Украины отказался регистрировать российскую вакцину от коронавируса. Вакцинацию в стране планируют начать в феврале 2021 года.

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