Путин подписал закон о штрафах за пропаганду и рекламу «веселящго газа»

Президент России Владимир Путин утвердил закон об административной ответственности за пропаганду и рекламу закиси азота, в народе называемой «веселящим газом».

Соответствующий документ, подписанный главой государства, был опубликован на портале правовой информации в четверг, 4 февраля. С сегодняшнего дня за незаконную рекламу «веселящего газа» граждан будут штрафовать на 1-2 тысяч рублей. Должностные лица, как и индивидуальные предприниматели, могут поплатиться за пропаганду штрафом от 10 до 20 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит от 50 до 150 тысяч рублей штрафа в случае нарушения.

Кроме того, деятельность ИП и юрлиц в некоторых случаях могут приостановить на срок до 30 суток. Напомним, что законопроект о запрете пропаганды и рекламы «веселящего газа» был в третьем чтении одобрен Госдумой 26 января.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии репрессий со стороны властей после незаконных протестных акций.