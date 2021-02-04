Путин подписал закон о штрафах за пропаганду и рекламу «веселящго газа»

Путин подписал закон о штрафах за пропаганду и рекламу &#171;веселящго газа&#187;
Закон, подписанный президентом, призван заботиться о здоровье граждан, поскольку закись азота нередко оказывает наркотическое воздействие на организм. Фото: сайт Президента России

Президент России Владимир Путин утвердил закон об административной ответственности за пропаганду и рекламу закиси азота, в народе называемой «веселящим газом».

Соответствующий документ, подписанный главой государства, был опубликован на портале правовой информации в четверг, 4 февраля. С сегодняшнего дня за незаконную рекламу «веселящего газа» граждан будут штрафовать на 1-2 тысяч рублей. Должностные лица, как и индивидуальные предприниматели, могут поплатиться за пропаганду штрафом от 10 до 20 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит от 50 до 150 тысяч рублей штрафа в случае нарушения.

Кроме того, деятельность ИП и юрлиц в некоторых случаях могут приостановить на срок до 30 суток. Напомним, что законопроект о запрете пропаганды и рекламы «веселящего газа» был в третьем чтении одобрен Госдумой 26 января.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии репрессий со стороны властей после незаконных протестных акций.

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