Умер канадский актер Кристофер Пламмер

В пятницу, 5 февраля, на 92-м году жизни скончался легендарный канадский актер Кристофер Пламмер.

Трагическую новость в тот же день опубликовал портал Deadline. Об обстоятельствах и причинах смерти 91-летнего актера информации пока нет.

Напомним, что Пламмер родился в Торонто в 1929 году. Впервые актер появился на экране в 1958 году в фильме «Очарованная сценой». Наибольшую известность Кристоферу принесло участие в таких кинокартинах, как «Звуки музыки», «Поющие в терновнике», «Красное и черное», «Ватерлоо», а также «Начинающие» — за роль в этом фильме в актеру вручили «Оскар» в 2012 году.

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