Побег через окно, прививки снижение числа больных: последнее о COVID-19 в Петербурге

В Петербурге продолжает сокращаться число пациентов в коронавирусом, а количество горожан, получивших вакцину от COVID-19, растет. Gazeta.SPb рассказывает, что стало известно о ситуации с инфекцией в Северной столицы России за последние сутки.

О снижении числа пациентов с коронавирусом, которые лечатся в домашних условиях, отчитались в Смольном. По состоянию на утро понедельника, 15 февраля, в городе зарегистрировано 35 889 амбулаторных пациентов, что на 16% меньше, чем неделей ранее.

Сообщалось также о том, что в городе развернуто 10 650 коек для «ковидных» пациентов. Занято из них при этом только 3 588.

К слову, по последним данным, в Петербурге в настоящее время больше активных случаев заболевания, чем в Москве. В столице болеют почти 72 тысячи человек, а в Петербурге – 75 тысяч.

Кроме того, известно, что за сутки в петербургских лабораториях провели более 12 тысяч тестов на коронавирус.

Между тем, в городе продолжается вакцинация населения. В Петербурге прививку успели сделать более 158,5 тысяч человек. При этом 35 тысяч из них получили оба компонента препарата – прошли полный цикл. Известно, что пока в Северной столице осталось 117 тысяч неизрасходованных комплектов вакцины.

В выходные две школьницы с коронавирусом успели сбежать из петербургской больницы. Пациентки 14 и 15 лет просто сбежали через окно. При этом побег они совершили с разницей примерно в час. Обе девочки находились в удовлетворительном состоянии.

Напомним, что с 12 февраля в Петербурге перестали действовать некоторые антиковидные ограничения. В городе разрешили работать фуд-кортам и фуд-плейсам при условии наполняемости в 50 %. Кинотеатрам, театрам и цирку разрешили продавать 75% билетов, а горожанам посещать объекты досуга и развлечений.