Снятие ограничений и обратное перепрофилирование стационаров: последние данные по Covid-19 в Петербурге

В Петербурге фуд-корты не работают уже несколько месяцев. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Петербурге фуд-корты не работают уже несколько месяцев. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Болеть коронавирусом стали меньше, а вакцины в город поступило больше, больницы возвращаются к привычному режиму работы, наконец открылись фуд-корты: Gazeta.SPb публикует актуальную информацию по Covid-19 в Петербурге.

Статистика

За последние сутки коронавирус обнаружили у 1 134 петербуржцев. При этом 3 446 человек выздоровело, 58 умерло. Это данные «Стопкоронавирус.рф».

В Петербурге продолжают отмечать снижение заболеваемости Covid-19. Количество развернутых коек под «ковидных» больных уменьшили до 10 тысяч.

Вакцинация

В Петербург поступило 62,9 тысячи доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак», сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева. В ближайшее время их развезут по прививочным пунктам, которых в городе уже 111 — они работают как в бюджетных медучреждениях, так и в частных клиниках и рано или поздно появятся в торговых центрах — такой проект анонсировал губернатор Александр Беглов.

10 февраля вакцинация от коронавируса в нашем городе проходила у станции метро «Гражданский проспект» — там открылся мобильный пункт. Правда, позднее его не стало. Идею, исходившую от районной администрации, в комитете по здравоохранению сочли нецелесообразной.

Стационары

Также аппарат вице-губернатора Олега Эргашева представил график перехода перепрофилированных под Covid-19 петербургских стационаров на привычный режим работы. Плановый прием пациентов помимо Мариинской больницы возобновят еще несколько медучреждений.

Ограничения

С 12 февраля в нашем городе перестанут действовать еще несколько антиковидных ограничений. Губернатор Александр Беглов внес поправки в соответствующее постановление.

С 50% наполняемостью и соблюдением санитарных правил откроются фуд-корты и фуд-плейсы в торговых центрах (при этом условия их работы на вокзалах, АЗС и в аэропорту не изменились) и аттракционы внутри зданий.

Петербуржцы смогут посещать объекты развлечений и досуга (кроме ночных кабаре, клубов и дискотек), разрешена развлекательно-досуговая деятельность в предприятиях общественного питания (при условии следования мерам безопасности и закрытия танцполов).

Кинотеатры, театры и цирк могут заполнять залы на 75%. На торжественной регистрации браков разрешено присутствовать до 30 человек. На спортивных и физкультурных мероприятиях — не более 25 тысяч. С 2 до 20 посетителей увеличена численность экскурсионных групп в музеях и на выставках. На открытых ледовых катках на одного должно приходиться 8 квадратных метров.