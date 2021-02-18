Вильфанд рассказал об аномальном холоде в большей части страны

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о том, что в большинстве регионов России в ближайшие пять дней ожидается холодная аномалия, обозначающаяся на синоптической карте оттенками синего цвета.

По его словам, с 18 февраля по 22 февраля, практически вся территория России окрашена голубым, а большей частью — синим цветом, то есть холодная погода, сообщает РИА «Новости».

«Аномалия температуры отрицательная», — отметил он.

На Дальнем Востоке температура воздуха ожидается около нормы или выше нормы на четыре градуса.

При этом в Северо-Западном, в Центральном и в Приволжском федеральных округах температуры 18-19 февраля будут примерно на 12 градусов ниже нормы. В субботу, 20 февраля, — на восемь градусов, 21 и 22 февраля уже будут на 1-2 градуса ниже нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что температура воздуха существенно упадет ниже нормы в Москве и других регионах Центральной России. Аномальный холод продержится в течение рабочей недели. В данном регионе ожидается температура ниже нормы на 8-12 градусов.