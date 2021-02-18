В канализации в Красноярском крае нашли тело младенца

В Красноярском крае в канализационном коллекторе города Зеленогорска нашли тело младенца.

В региональном главном управлении МВД подтвердили факт обнаружения трупа. Тело младенца обнаружили в канализационном коллекторе, сообщили в ведомстве. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает РИА «Новости».

Материалы дела переданы в региональное отделение Следственного комитета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Сестрорецка обнаружили на берегу Финского залива странное высохшее «существо». Им оказался младенец без видимых телесных повреждений. Правоохранительные органы заинтересовались данным пришествием.