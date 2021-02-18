Движение у «Газпром Арены» ограничат в день матча «Зенита»

У "Газпром Арены" на время матча ограничат движение. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

У "Газпром Арены" на время матча ограничат движение. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На Крестовском острове 20 февраля введут ограничения движения автомобилей в связи с проведением футбольного матча на стадионе «Газпром Арена». Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

В субботу, 20 февраля, петербургский клуб «Зенит» будет играть с тульским «Арсеналом». В день игры у стадиона будет ограничено движение.

Так, машинам на весь день запретят проезд по улице Савиной, Большому Петровскому мосту, набережной Гребного канала, Крестовскому проспекту, Южной дороге и Северной дороге.

С 14 до 20 часов будет запрещен въезд по улице Рюхиной в направлении от проезда вдоль дома 1 по Кемской улице к Морскому проспекту. Также будет запрещено движение по набережной Мартынова и Теннисной аллее.

С 17 до 21 часа нельзя будет въезжать на Яхтенную улицу от улицы Савушкина до Яхтенного моста и на Приморский проспект от Беговой улицы до Яхтенной улицы.

С полным перечнем ограничений можно ознакомиться на сайте КРТИ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по Приморскому шоссе ограничат движение до лета из-за ремонта дороги.