На Большом Сампсониевском ОМОН обезвредил снаряд ВОВ на строительной площадке

Снаряд был уничтожен на полигоне. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Снаряд был уничтожен на полигоне. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В Петербурге строители обнаружили металлический снаряд во время земляных работ. К месту происшествия были вызваны взрывотехники.

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу, инцидент случился сегодня, 18 февраля, на строительной площадке на Большом Сампсониевском проспекте. Строители во время земельных работ обнаружили предмет, похожий на опасный снаряд.

«Граждане сразу же сообщили о своей находке в правоохранительные органы. Участок обнаружения предмета был оцеплен, а работы приостановлены», – говорится в сообщении.

На месте обнаружения группа разминирования установила, что находка является 100-миллиметровым снарядом времен Великой отечественной войны. Боеприпас был вывезен на полигон в Ленинградской области для уничтожения.

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