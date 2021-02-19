Петербуржцев предупредили о сильных морозах

В Петербург вернулись сильные морозы. В отдельных районах температура воздуха ночью 19 февраля опустилась до минус 20-23 градусов.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем столбики термометров покажут -10 … -12 градусов. Возможно, выпадет небольшой снег. Ветер юго-восточного и восточного направлений разгонится до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет мало меняться.

В МЧС советуют тепло одеваться, чтобы не получить переохлаждение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.