Петербуржцев предупредили о сильных морозах

Петербуржцев предупредили о сильных морозах
Зима в Петербурге. Фото:Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербург вернулись сильные морозы. В отдельных районах температура воздуха ночью 19 февраля опустилась до минус 20-23 градусов.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем столбики термометров покажут -10 … -12 градусов. Возможно, выпадет небольшой снег. Ветер юго-восточного и восточного направлений разгонится до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет мало меняться.

В МЧС советуют тепло одеваться, чтобы не получить переохлаждение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.

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