Водитель бульдозера погиб после падения в пропасть

В Амурском районе Хабаровского края бульдозер упал в пропасть.

В результате происшествия погиб водитель, сообщили в МЧС.

Несчастный случай произошел вечером 18 февраля. В районе Маглойского перевала в пропасть упал бульдозер вместе с работником лесозаготовительной организации.

Под утро спасатели подняли тело погибшего из пропасти и передали сотрудникам полиции. В операции по извлечению тела участвовали десять человек и четыре единицы техники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что все случилось на перекрестке шоссе Революции и Среднеохтинского проспекта. Там автомобиль по непонятной причине выехал на встречную полосу, спровоцировав тем самым аварию.