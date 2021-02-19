Водитель бульдозера погиб после падения в пропасть

Водитель бульдозера погиб после падения в пропасть
Мужчина погиб. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Амурском районе Хабаровского края бульдозер упал в пропасть.

В результате происшествия погиб водитель, сообщили в МЧС.

Несчастный случай произошел вечером 18 февраля. В районе Маглойского перевала в пропасть упал бульдозер вместе с работником лесозаготовительной организации.

Под утро спасатели подняли тело погибшего из пропасти и передали сотрудникам полиции. В операции по извлечению тела участвовали десять человек и четыре единицы техники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что все случилось на перекрестке шоссе Революции и Среднеохтинского проспекта. Там автомобиль по непонятной причине выехал на встречную полосу, спровоцировав тем самым аварию.

бульдозер хабаровский край


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели тушили горящую квартиру на Центральной
Водитель бульдозера погиб после падения в пропасть
Петербуржцев предупредили о сильных морозах
Уборочная техника пока не доехала до Кронштадта
В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали три человека
«Рейнджерс» обыграл «Филадельфию» благодаря буллиту Панарина
Врач перечислил заболевания, на которые может указывать ухудшение памяти
В работе Facebook зафиксирован массовый сбой