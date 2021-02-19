На выходных Петербург завалит снегом

Предстоящие длинные выходные в Петербурге будут снежными и умеренно морозными.

Таким прогнозом поделился ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Мощный североатлантический циклон, приближаясь с северо-запада, проведёт первую репетицию снегопадов уже в субботу, но пока снег будет небольшим», — рассказал он.

Больше всего снега выпадет 23 февраля. Снег временами будет сильным, с порывистым ветром и метелями.

Ожидается, что за эти четыре дня в Петербурге может выпасть от 25 до 35 мм осадков при месячной норме в 31 мм. Высота снежного покрова превысит максимум нынешней зимы и с сегодняшних 22-23 см увеличится до 35-45 см. На выходные температура воздуха будет на уровне -6…-11 градусов. В воскресенье, 21 февраля будет на 2-3° теплее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.