В Ленобласти поймали -41, а петербуржцы побежали на лед: мороз уже отступает, но не сдается

Жители Петербурга и Ленинградской области уже пережили самую холодную ночь за зиму. Одни получили шок, увидев на термометрах отметку ниже 40 градусов, другие с уверенностью побежали на лед водоемов. Носы в Северной столице успели отморозить даже сибиряки. Впечатлениями гости и жители двух регионов делятся в социальных сетях.

Синоптики обещают: холоднее этой зимой уже не будет. В Петербурге самой холодной стала ночь на четверг, 18 февраля. Прогнозы -28 градусов пугали жителей Северной столицы, которые уже успели отвыкнуть и от морозов, и от холодов.

Морозы в Петербурге успели удивить даже сибиряков.

«Когда друзья и родственники из Сибири присылали фото/видео, как у них то снегом завалило все улицы, то устрашающие цифры на термометре -45, мне казалось, что я скучаю по сибирским морозам. А сегодня, прогулявшись 20 минут пешком по любимой Коломне при -25, я поняла, что по морозам я точно не скучаю», — призналась приехавшая в Петербург из Сибири пользовательница социальной сети «ВКонтакте»/

Другим петербуржца морозы придали смелости, чтобы выйти на лед.

«Наша компания, поборов лень и превознемогая холод,…вышла на Фонтанку. Но не забывайте, что под мостами лед тоньше и менее надежен», — рассказал один из петербуржцев.

Отметим, что в Петербурге за зиму уже произошло несколько случаев, когда люди проваливались под лед. Так, в конце января спасателям пришлось искать петербуржца, который гулял по льду Невы у Володарского моста и провалился.

Жители Ленинградской области насторожились еще больше, получив сообщения от МЧС с предупреждением о возможных -35 в регионе.

Оказалось, что в области накануне днем температура и вовсе упала до -41 градуса.

Те, кто уже устал от холодов, могут выдохнуть. Серьезные морозы отступили. Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, предстоящие длинные выходные в Петербурге будут снежными и умеренно морозными. В городе температура воздуха будет колебаться от -6 до -11 градусов. В Ленинградской области уже в воскресенье, 21 февраля, температура не опустится ниже -14 градусов ночью, а днем — ниже -10.