Кипр откроют для российских туристов с апреля

Власти Кипра перенесли дату открытия границ для российских туристов на 1 апреля. Об этом сообщили в посольстве России в Никосии.

По заявлению министерства транспорта Кипра перенос России в зеленую, оранжевую или красную категории отложен. Эти категории подразумевают открытие доступа для туристов, сообщает «Интерфакс». С 1 марта до принятия решения Россия будет находиться в серой категории. Сейчас попасть в Кипр смогут только отдельные категории граждан.

Министерство здравоохранения Кипра еженедельно пересматривает категории, к которым относятся страны. Решение о переносе в зеленую, оранжевую или красную зоны будет принято в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Кипр заявил о готовности выдавать туристические визы россиянам. Ожидается, что оформить документы можно будет с 1 марта в упрощенном порядке. Это значит, что подать заявление можно будет онлайн – как было до пандемии.