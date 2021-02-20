Уборочная техника пока не добралась до Кронштадта и Петергофа

Уборочная техника пока не добралась до Кронштадта и Петергофа
Уборочная техника в Петербурге 20 февраля. Фото: ut.kb.gov.spb.ru

В Петербурге началась утренняя уборка. Уборочная техника по распределению противогололедных материалов в усиленном режиме начала уборку городских дорог и улиц.

Утром 20 февраля дороги и тротуары в городе чистят, моют и обрабатывают реагентами. Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, реагентами обрабатывают Приморское шоссе, улицу Карпинского, Песочную набережную, Наличную улицу, Невский проспект, набережную Обводного канала и ряд других территорий.

Также спецтехника замечена на Синопской набережной, Малодетскосельском проспекте, в Козловском переулке, на набережной Обводного канала, Бухарестской улице и Среднем проспекте В.О.

В работе участвуют погрузчики, мусоровозы, щеточное оборудование, подметательно-уборочные машины, поливомойки и другое оборудование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге более 30% домов пока не успели подготовить к зиме. Среди предстоящих работ – закупка к осени 25 тысяч тонн реагентов.

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