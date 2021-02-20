В Бабушкинском суде сегодня пройдут сразу два заседания по делам Навального

В субботу, 20 февраля, в Бабушкинском районном суде два судебных заседания с участием блогера и оппозиционера Алексея Навального.

В 10:00 Мосгорсуд на выездном заседании рассмотрит апелляционную жалобу оппозиционера на замену условного срока на реальный по делу «Ив Роше».

В 14:00 начнется очередное заседание по делу о клевете на ветерана. Обвинение требует оштрафовать Алексея Навального на 950 тыс. рублей.

На заседание приехало много иностранных журналистов. Среди аккредитовавшихся на заседание по Навальному: BBC, Reuters, Spiegel, New York Times и Guardian, сообщает РИА «Новости».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во время второго заседания по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Навальный получил более десяти замечаний от судьи за фамильярное обращение к участникам процесса.