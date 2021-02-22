Скончалась звезда фильма «Семнадцать мгновений весны» Екатерина Градова

Екатерина Градова скончалась на 75-м году жизни. Фото: кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»

Екатерина Градова скончалась на 75-м году жизни. Фото: кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»

Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова. Ее не стало на 75-м году жизни.

О ее смерти сообщила директор Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерия Гущина. Как сообщил ТАСС, врачи заключили, что у Градовой случился инсульт. Ее положили на срочную операцию, однако сердце не выдержало.

Популярность к Екатерине Градовой пришла после выхода в 1 973 году культового фильма «Семнадцать мгновений весны», в котором она исполнила роль радистки Кэт. За всю свою карьеру артистка успела сыграть в 20 театральных постановках, восьми телеспектаклях и четырех фильмах.

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