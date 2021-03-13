Пьяные хулиганы пытались выбить дверь в доме Станового

Злоумышленники не смогли попасть в парадную, но успели выбить нижнюю фрамугу.

В Санкт-Петербурге вандалы попытались выбить дверь, которую недавно восстановили благодаря усилиям фонда «Внимание» и жильцов дома. Об этом рассказал блогер Илья Варламов в своем Telegram-канале, ссылаясь на неравнодушного очевидцы.

Петербуржец пишет, что в ночь на 13 марта пьяная компания пыталась попасть в дом Станового. Так как замки не поддались, мужчины начали бить их ногами. В итоге была повреждена нижняя фрамуга, хулиганы ушли, так и не попав в парадную.

«Ремонт, который сейчас придется экстренно проводить, встанет в копеечку. Поэтому я надеюсь, что уважаемая троица свяжется со мной тем или иным способом и компенсирует затраты на демонтаж, вывоз, ремонт, возврат и установку»,

— пишет свидетель.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Парашютной задержали гражданина в розыске, который пинал парадную дверь.