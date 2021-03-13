Кардиолог: отеки могут быть признаком опасных болезней

Отечность может быть симптомом не только проблем с сердцем или сосудами, но и болезней почек или гормональных недугов. Фото: pixabay

Отечность может быть симптомом не только проблем с сердцем или сосудами, но и болезней почек или гормональных недугов. Фото: pixabay

Кардиолог Сергей Иванов призвал россиян внимательнее относится к появлению отеков, так как они нередко могут сигнализировать о развитии опасных заболеваний.

По словам специалиста, отечность связана не только с проблемами сердечно-сосудистой системы, но может свидетельствовать и гормональных проблемах, сосудистых осложнениях и патологиях почек. Об этом кардиолог рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Иванов также подчеркнул, что отек нижних конечностей по вечерам является тревожным признаком и нередко говорит о сердечной недостаточности. Врач посоветовал россиянам в целом быть заботливее по отношению к своему здоровью. К примеру, регулярно отслеживать и фиксировать в тетради показатели артериального давления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие симптомы могут говорить об образовании камней в почках.