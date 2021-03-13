Врачи перечислили опасные признаки образования камней в почках

Причиной образования камней в почках становится накопление в моче большого количества минералов, таких как кальций, фосфор и оксалат. Фото: pixabay

Причиной образования камней в почках становится накопление в моче большого количества минералов, таких как кальций, фосфор и оксалат. Фото: pixabay

Медики из Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек США рассказали, какие симптомы свидетельствуют о появлении камней в почках и необходимости срочного обращения к специалистам.

По словам врачей, основным признаком является острая боль в спине или нижней части живота. К более тревожным симптомам относят постоянные позывы и боль при мочеиспускании, неспособность к данному процессу, мутный цвет мочи с неприятным запахом или даже кровью. Кроме того, у пациента могут присутствовать тошнота, рвота, жар или озноб.

Предотвратить образование камней в почках, как считают специалисты, можно, ежедневно выпивая достаточное количество жидкости и сократив присутствие в рационе соли, кофе, чая и животных белков. Некоторые исследователи полагают, что защищают от этого недуга также лимонад и апельсиновый сок, поскольку в них содержится цитрат, мешающий превращению минеральных кристаллов в камни.

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