Глава СПЧ предложил изменить закон, чтобы «супербогачи» платили хотя бы 13% налогов

Председатель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил изменить законодательство таким образом, чтобы «супербогатые» в России платили хотя бы подоходный налог. Это лучше, чем повышать ставку, уверен Фадеев.

Как сообщает «Интерфакс», глава СПЧ напомнил: когда-то были проведены подсчеты, сколько в России «супербогачей». Расчет проводился по продажам бриллиантов, крупной недвижимости (в том числе за рубежом), яхт и тому подобного.

«Это статистика. Собрав ее, примерно можно представить расходы этих людей. Таких людей около 200-300 тысяч. Это 500 млрд рублей, недоплаченных по ставке 13%», — уточнил Фадеев. И добавил, что эти люди «законно уходят от налогов, это не воровские схемы».

То есть, продолжил он, надо изменить законодательство таким образом, чтобы «супербогачи» платили «хотя бы 13%» налога. «Не повышать ставку, а то повысят, как это предлагают, и возьмут 15% с 300 человек, вместо 13% с 300 тысяч», — предупредил Фадеев.

Напомним, ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил ввести в России повышенный налог на «подозрительно богатых».