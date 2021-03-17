СК России по Петербургу призывает граждан не отходить от детей ни на шаг

СК просит быть внимательнее родителей, из окон все чаще выпадают дети. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

СК просит быть внимательнее родителей, из окон все чаще выпадают дети. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербурге зарегистрировано огромное количество смертей среди малолетних детей, которые выпадают из окон. Об этом заявили в Главном следственном управлении СК России по Петербургу.

Ежегодно в Петербурге погибают и травмируются малолетние дети в результате падения из окон.

Так, 13 и 16 марта 2021 года в Выборгском и Приморском районах города из окон квартир выпали дети.

Без присмотра остались 3-летний и 5-летний мальчики. Окна квартир, в которых они находились, были оборудованны москитными сетками, которые не выдержали вес малышей.

В связи с наступлением теплой погоды СК по Петербургу просит не отходить от детей, пока в квартире открыты окна, особенно, если они оборудованы москитными сетками.

Ведь данные устройства не позволяют гарантировать безопасность ребенка от падений.

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