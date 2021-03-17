СК России по Петербургу призывает граждан не отходить от детей ни на шаг

СК России по Петербургу призывает граждан не отходить от детей ни на шаг
СК просит быть внимательнее родителей, из окон все чаще выпадают дети. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербурге зарегистрировано огромное количество смертей среди малолетних детей, которые выпадают из окон. Об этом заявили в Главном следственном управлении СК России по Петербургу.

Ежегодно в Петербурге погибают и травмируются малолетние дети в результате падения из окон.

Так, 13 и 16 марта 2021 года в Выборгском и Приморском районах города из окон квартир выпали дети.

Без присмотра остались 3-летний и 5-летний мальчики. Окна квартир, в которых они находились, были оборудованны москитными сетками, которые не выдержали вес малышей.

В связи с наступлением теплой погоды СК по Петербургу просит не отходить от детей, пока в квартире открыты окна, особенно, если они оборудованы москитными сетками.

Ведь данные устройства не позволяют гарантировать безопасность ребенка от падений.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Калининском районе двухлетний ребенок отравился наркотиками

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