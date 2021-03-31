Ударивший росгвардейца на несанкционированном митинге петербуржец получил год колонии-поселения

Суд назначил наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Суд назначил наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Ленинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Евгения Туганкова, признанного виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Преступный инцидент произошел 31 января 2021 года. По данным следствия, на несанкционированном митинге, который проходил на Пионерской площади, мужчина вместе с другими неустановленными лицами ударил в голову и толкнул сотрудника Росгвардии. Потасовка произошла на фоне внезапно возникшего неприязненного отношения.

Как сообщила Объединенная пресс-служба судов города, Туганков признал вину. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцу дали условный срок за драку с полицией на митинге 23 января.