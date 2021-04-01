В Петербурга открыт прием заявлений на зачисление первоклассников в школы

В Петербурга открыт прием заявлений на зачисление первоклассников в школы
Родители подают заявления на прием будущих первоклассников в школы. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Северной столице с 1 апреля начался прием заявлений о зачислении детей в первые классы школ. Об этом сообщили в городском комитете по образованию.

Заявления на зачисление будущих первоклассников в школы начали принимать уже с полуночи на портале госуслуг. А в 9 часов 30 минут открылись многофункциональные центры «Мои документы», куда петербуржцы могут лично принести свои заявления.

К настоящему моменту родители подали почти 17 тысяч заявлений. Из них через МФЦ подано 1061 одно заявление, остальные — через госуслуги.

Сразу 42 петербуржца немного поторопились и подали заявления еще до полуночи. Теперь им придется ждать официального отказа и подавать заявления заново.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге девочке-сироте помогут попасть в «элитную» школу.

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