В Петербурга открыт прием заявлений на зачисление первоклассников в школы

В Северной столице с 1 апреля начался прием заявлений о зачислении детей в первые классы школ. Об этом сообщили в городском комитете по образованию.

Заявления на зачисление будущих первоклассников в школы начали принимать уже с полуночи на портале госуслуг. А в 9 часов 30 минут открылись многофункциональные центры «Мои документы», куда петербуржцы могут лично принести свои заявления.

К настоящему моменту родители подали почти 17 тысяч заявлений. Из них через МФЦ подано 1061 одно заявление, остальные — через госуслуги.

Сразу 42 петербуржца немного поторопились и подали заявления еще до полуночи. Теперь им придется ждать официального отказа и подавать заявления заново.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге девочке-сироте помогут попасть в «элитную» школу.