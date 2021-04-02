Число заявлений на прием в первые классы в Ленобласти превысило 7,7 тысяч

Число заявлений на прием в первые классы в Ленобласти превысило 7,7 тысяч
Родители будущих первоклассников могут подавать заявления через сайт Госуслуг или многофункциональные центры. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

В Ленобласти родители подали более 7,7 тыс. заявлений для записи детей в первые классы с начала приема заявок.

Так, 1 апреля стартовала запись детей в первоклассники. Попасть в школы могут льготники, а также те, кто имеет преимущественное право на зачисление. К 9 часам утра сегодняшнего дня в регион поступило 7 792 заявления для поступления в первый класс.

Как сообщили в пресс-службе администрации 47-го региона, из всех полученных заявлений 4 404 родители направили в электронном виде, 1702 — подали в школах и 1686 – в МФЦ.

Сбоев в работе порталов не наблюдалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в первый день подачи заявлений родители подали почти 17 тыс. заявок. Из них через МФЦ подано 1 061 одно заявление, остальные — через госуслуги.

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