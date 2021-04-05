Циклон «Улли» усилит ветер и вызовет дожди в понедельник в Петербурге

Сегодня в Северной столице ожидается усиление ветра, ближе к вечеру пройдут небольшие дожди, а ночью – мокрый снег. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В понедельник, 5 апреля, на погоду в городе окажет влияние циклон, центр которого выйдет в северную часть Ботнического залива. Он закроет небо плотными облаками.

«Санкт-Петербург: под влиянием циклона «Улли»», — написал синоптик в своем Facebook.

Температура воздуха поднимется до +6…+8 градусов, в Ленобласти потеплеет до +9. Юго-западный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей Ленобласти предупредили о гололёде и сильном ветре. Порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду.