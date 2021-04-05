В Петербурге задержали уроженца Грузии: дома и в машине он хранил более двух килограмм наркотиков

В Петербурге задержали уроженца Грузии: дома и в машине он хранил более двух килограмм наркотиков
Мужчину заключили под стражу. Фото: pixabay

В Петербурге правоохранители возле канала Грибоедова задержали уроженца Грузии по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. Об этом стало известно Gazeta.SPb.

По версии следствия, 31-летний мужчина нигде не работает и с завидным постоянством посещает ночные клубы города.

Там же, в увеселительных заведениях, молодой человек продает наркотические вещества.

Когда полиция осмотрела машину задержанного, то обнаружила три пакета наркотических средств.

Следствие возбудило уголовное дело.

Позднее, полиция обыскала квартиру, где проживал уроженца Грузии, и нашла множество различных видов наркотических средств. В тридцати пяти полиэтиленовых пакетиках находилось общим весом более двух килограммов запрещенных веществ.

На данный момент задержанного заключили под стражу.

Известно, что мужчина прежде уже получал три года условного срока за незаконный оборот наркотических средств.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полицией Петербурга задержаны участники группы, которые продолжительное время осуществляли культивирование и последующий сбыт растения, содержащего наркотическое средство «каннабис» (марихуана) в крупных размерах.

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