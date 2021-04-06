В Петербурге коронавирус подхватили еще 702 человека

Петербург на втором месте в России по смертности от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Петербург на втором месте в России по смертности от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 702 петербуржца сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом стало известно во вторник, 6 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, город остается на втором месте среди российских регионов по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за последние 24 часа Covid-19 обнаружили у 1 747 жителей. На третьем месте оказалась Московская область — 533 новых ковид-пациентов. В Ленобласти коронавирусом заразились еще 94 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге свободно 17% коек для больных с коронавирусом.