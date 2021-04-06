Народное средство от COVID-19 и британский штамм в России: коронавирус к 6 апреля

Вакцинироваться от коронавируса советуют даже тем, кто уже переболел. Фото: gov.spb.ru

Вакцинироваться от коронавируса советуют даже тем, кто уже переболел. Фото: gov.spb.ru

Британский штамм коронавируса продолжает захватывать Европу. В России обнаружен уже 81 штамм заражения. Ученые рассказывают, когда лучше прививаться от COVID-19 и исследуют народные средства. Gazeta.SPb рассказывает последние новости о коронавирусе.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в стране зафиксировали уже 81 случай заражения британским штаммом и шесть – южноафриканским. Она уточнила, что все эти случаи – завозные. Попова также отметила, что британский штамм сейчас самый распространенный по заражению – его зарегистрировали почти на всех континентах. Для снижения рисков заражения граждан просят не покидать страну.

В Европе именно британский штамм обнаруживается при 65% заражения коронавирусом.

В Румынии, между тем, ученые выявили новый вид британского штамма коронавируса, который снижает эффективность антиковидных вакцин. Новый вид вируса был обнаружен у больных в уездах Сучава, Клуж, Яссы, Тимиш и Боташань.

Тем не менее, от коронавируса рекомендуют прививаться даже тем, кто уже перенес заболевание.

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков отметил: торопиться переболевшим не стоит, но важно помнить, что иммунитет сохраняется в течение 6-7 месяцев.

Обладателям антител после заболевания COVID-19 не рекомендуется прививаться через непродолжительное время после выздоровления. При этом позже сделать прививку все-таки стоит.

В российском Минздраве также объяснили, почему прививку важно сделать пациентам с онкологией. Перед этим нужно проконсультироваться с врачом.

Пока одни исследователи говорят о препаратах для вакцины, другие ищут народные средства. В Индии ученые Национального центра исследования мозга выяснили, что лакрица способна снизить воспалительные реакции. Лакрица содержит глицирризиновую кислоту. Именно она и оказывает противовоспалительный эффект.