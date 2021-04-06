«Теперь в безопасности»: бывшая пленница «скопинского маньяка» получила госзащиту

"Скопинский маньяк" Виктор Мохов провел за решеткой 17 лет - он годами удерживал в своем сарае двух несовершеннолетних девочек, издевался над ними и насиловал их. Фото: пресс-служба Следственного комитета России

"Скопинский маньяк" Виктор Мохов провел за решеткой 17 лет - он годами удерживал в своем сарае двух несовершеннолетних девочек, издевался над ними и насиловал их. Фото: пресс-служба Следственного комитета России

Екатерина Мартынова, одна из двух пленниц «скопинского маньяка» Виктора Мохова, получила госзащиту.

Женщина подписала документы, по которым ей и ее семье — мужу и детям — полагается защита государства. Она рассказала, что теперь Мохов не сможет к ней приблизиться.

«Теперь я в безопасности», — цитирует слова Мартыновой ТАСС.

Ранее вторая жертва «скопинского маньяка» Екатерина Самохина рассказывала, как они с подругой оказались в подвале маньяка. По ее словам, она спустилась в подвал, чтобы забрать Екатерину Мартынову, но та была в невменяемом состоянии.

«Пока я ее одевала, все двери закрылись, а их там было три», — рассказала Самохина на YouTube-канале «Общественное телевидение».

После освобождения из плена маньяка Самохина ведет закрытый образ жизни, а вот вторая жертва Мохова Мартынова охотно делится пережитым.

Напомним, Виктор Мохов вышел из-под тюремного заключения, в котором провел 17 лет, в начале марта. По решению суда, он в течение 6 лет будет находиться под административным надзором полиции. То есть, в это время он не сможет без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, ходить на массовые мероприятия, а еще покидать свой дом после десяти вечера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывшая узница «скопинского маньяка» написала на него заявление в СК.