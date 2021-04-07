В среду Пулково работает без отмен и задержек

Из петербургского аэропорта Пулково вылетят все назначенные самолеты. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.
Об этом стало известно в среду, 7 апреля. Согласно данным онлайн-табло Пулково, к 8:20 продолжается посадка на рейсы в Ростов-на-Дону, Минеральные Воды и Анапу авиакомпании «Россия», а также в Нижнекамск авиакомпании «Победа».
Все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в среду в Петербурге ожидаются дождь и снег.