«Скопинскому маньяку» могут запретить общаться в интернете

"Скопинский маньяк" Виктор Мохов провел за решеткой 17 лет - он годами удерживал в своем сарае двух несовершеннолетних девочек, издевался над ними и насиловал их. Фото: пресс-служба Следственного комитета России

"Скопинский маньяк" Виктор Мохов провел за решеткой 17 лет - он годами удерживал в своем сарае двух несовершеннолетних девочек, издевался над ними и насиловал их. Фото: пресс-служба Следственного комитета России

Виктору Мохову, которого называют «скопинским маньяком», могут запретить общаться со СМИ, а также посещать бары, кафе и рестораны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Скопинский районный суд Рязанской области.

Суд установил в отношении Мохова административный надзор на шесть лет.

Отмечается, что дополнительные ограничения, которые предлагаются в отношении Виктора Мохова, связаны со СМИ и интернетом. Помимо этого, ему хотят запретить посещать бары, кафе и рестораны.

Напомним, Виктора Мохова освободили в начале весны этого года. Он пробыл за решеткой 16 лет и 10 месяцев за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек.

Также, по решению суда, он в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. То есть, в это время он не сможет без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, ходить на массовые мероприятия, а еще покидать свой дом после десяти вечера. Кроме того он должен дважды в месяц отмечаться в ОВД.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Екатерина Мартынова, бывшая узница Виктора Мохова, уведомила Следственный комитет в том, что так называемый «скопинский маньяк» попытался добавить ее в друзья в социальной сети «ВКонтакте».