В Петербурге открылся международный автосалон

В Северной столице 8 апреля открылся международный автосалон. Его приурочили к 125-летию создания в Петербурге первого российского автомобиля, сообщает пресс-служба Смольного.

Губернатор Александр Беглов отметил, что данный момент Санкт-Петербург — один из крупнейших центров отечественного автопрома. В Северной столице производится четвертая часть всех машин России, разрабатываются новые автомобили.

Беглов отметил, что в Северной столице расположены производства ведущих мировых автопроизводителей: Тойота, Ниссан, Хендэ. Совместная сила компаний составляет более 400 тыс. автомобилей в год. На заводах, на которых выпускают машины работает больше 6000 человек.

По итогам 2020 года петербургский автопром произвел более 300 тысяч машин. Это 23 % в общероссийском производстве. 7 моделей, которые выпускаются в Санкт-Петербурге входят в топ-25 популярных автомобилей в России.

В Смольном сообщили, что на данный момент в Санкт-Петербурге оказывается необходимая поддержка промышленности. Есть субсидирование из городского бюджета.