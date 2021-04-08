В Петербурге открылся международный автосалон

В Петербурге открылся международный автосалон
В Петербурге открылся международный автосалон. Фото: pixabay.com

В Северной столице 8 апреля открылся международный автосалон. Его приурочили к 125-летию создания в Петербурге первого российского автомобиля, сообщает пресс-служба Смольного.

Губернатор Александр Беглов отметил, что данный момент Санкт-Петербург — один из крупнейших центров отечественного автопрома. В Северной столице производится четвертая часть всех машин России, разрабатываются новые автомобили.

Беглов отметил, что в Северной столице расположены производства ведущих мировых автопроизводителей: Тойота, Ниссан, Хендэ. Совместная сила компаний составляет более 400 тыс. автомобилей в год. На заводах, на которых выпускают машины работает больше 6000 человек.

По итогам 2020 года петербургский автопром произвел более 300 тысяч машин. Это 23 % в общероссийском производстве. 7 моделей, которые выпускаются в Санкт-Петербурге входят в топ-25 популярных автомобилей в России.

В Смольном сообщили, что на данный момент в Санкт-Петербурге оказывается необходимая поддержка промышленности. Есть субсидирование из городского бюджета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге и Ленобласти продажи премиальных автомобилей выросли на 5%.
авто Александр Беглов новости СПб санкт-петербург Смольный


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Расстрелявший студента на Невском охранник мог получить пистолет от полицейского
Сотни тысяч и миллионы: истории экс-полицейских, бравших взятки в ...
Попова рассказала, как избежать третьей волны коронавируса в России
В Петербурге открылся международный автосалон
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов по собственному желанию ...
В ДТП на Московском шоссе пострадал один человек
ФАС в Петербурге приостановила выбор подрядчика по проекту Витебской развязки
Петербуржцев предупредили о сильном ветре до 18 метров в секунду