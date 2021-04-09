Пулково работает без отмен и задержек 9 апреля

Информации о задержанных рейсах из Пулково нет. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Информации о задержанных рейсах из Пулково нет. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Из петербургского аэропорта вылетят все назначенные самолеты. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.

Об этом стало известно в пятницу, 9 апреля. Согласно данным онлайн-табло Пулково, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет.

Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 1 января этого года в грузовом терминале аэропорта Пулково сотрудники Управления Россельхознадзора перед полетом провели специальный ветеринарный контроль 965 декоративных улиток.