Пулково работает без отмен и задержек 9 апреля

Из петербургского аэропорта вылетят все назначенные самолеты. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.
Об этом стало известно в пятницу, 9 апреля. Согласно данным онлайн-табло Пулково, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет.
Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 1 января этого года в грузовом терминале аэропорта Пулково сотрудники Управления Россельхознадзора перед полетом провели специальный ветеринарный контроль 965 декоративных улиток.