В Петербурге выясняются обстоятельства смерти мужчины на ж/д станции Обухово

Личность скончавшегося до сих пор не установлена, на вид ему 60 лет.

В Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства инцидента на железнодорожной станции Обухово, в результате которого скончался мужчина. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

Все случилось 9 апреля в 9:40. По предварительным данным, мужчина пытался перейти железнодорожные пути в неустановленном месте. Машинист не успел отреагировать и наехал на пешехода, который получил серьезные травмы, ставшие причиной летального исхода.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. Личность пострадавшего пока что не установлена. На вид ему 60 лет, из особых пример – нижняя вставная челюсть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге проводят доследственную проверку по факту травмы позвоночника 6-летнего ребенка на игровом квесте.