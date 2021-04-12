В Петербурге выясняются обстоятельства смерти мужчины на ж/д станции Обухово

В Петербурге выясняются обстоятельства смерти мужчины на ж/д станции Обухово
Мужчина погиб после травмирования на путях. Фото: Pixabay

Личность скончавшегося до сих пор не установлена, на вид ему 60 лет.

В Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства инцидента на железнодорожной станции Обухово, в результате которого скончался мужчина. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

Все случилось 9 апреля в 9:40. По предварительным данным, мужчина пытался перейти железнодорожные пути в неустановленном месте. Машинист не успел отреагировать и наехал на пешехода, который получил серьезные травмы, ставшие причиной летального исхода.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. Личность пострадавшего пока что не установлена. На вид ему 60 лет, из особых пример – нижняя вставная челюсть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге проводят доследственную проверку по факту травмы позвоночника 6-летнего ребенка на игровом квесте.

ж/д станция обухово смерть новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На территории «Невской мануфактуры» тушат пожар
В Петербурге простились с Рудольфом Фурмановым
Стрельба, нападение с ножом, избиение: подростковый беспредел в Петербурге ...
В Приморском районе задержали мошенника, перепродававшего технику на 2 ...
В Петербурге выясняются обстоятельства смерти мужчины на ж/д станции Обухово
Стали известны причины задержки трёх рейсов из Петербурга
Труп без кистей в лесу, утопленник возле «Морского фасада», ...
Маленькие петербуржцы нарисовали открытку-картину для космонавтов на МКС