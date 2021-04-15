В четверг Пулково работает без отмен и задержек

Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Петербургский аэропорт работает в штатном режиме, так что пассажиры должны улететь без каких-либо проблем.

Об этом стало известно во четверг, 15 апреля. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет.

Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что девочку-подростка из Казахстана выпустили из Пулково спустя двое суток. Несовершеннолетняя застряла в Пулково, поскольку во время ее прибытия из Казахстана изменились правила въезда, которые не позволяли ей отправиться в родные края.