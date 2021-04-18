В воскресенье в Петербурге будет солнечно и без дождей

Сегодня в Северной столице ожидается солнечная и сухая погода. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В воскресенье, 18 апреля, город продолжит ощущать влияние гребня скандинавского антициклона, температура воздуха на 4-5 градусов превысит климатическую норму.

В дневное время в Петербурге потеплеет до 14-16 градусов, В Ленобласти столбик термометра поднимется до +18.

Подует северо-восточный ветер со скоростью 5-10 метро в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти сегодня ветер подует северо-восточный, восточный со скоростью 6-11 метров в секунду.