Угроза третьей волны и тяжелые пациенты: COVID-19 в Петербурге к 19 апреля

В Петербурге сохраняется угроза третьей волны коронавируса, несмотря на то, что интенсивность распространения инфекции снижается. Ставку по-прежнему делают на прививочную кампанию.

Эксперты заявляют: петербуржцам еще рано расслабляться. Несмотря на то, что интенсивность распространения коронавирусной инфекции в городе снижается, вероятность третьей волны остается высокой.

К такому выводу ранее пришел городской межведомственный координационный совет по противодействию распространения новой коронавирусный инфекции.

Статистика говорит о том, что вторая волна до сих пор не достигла минимума. Из-за этого высок риск третьей волны. Так, в прошедшее воскресенье зарегистрировали на 3% случаев заболевания больше, чем в прошлое. Число госпитализаций и активных больных при этом, напротив, снизилось.

Есть, впрочем, менее утешающие цифры. В Северной столице за неделю на 55 % сократилось число пациентов, которым удалось побороть коронавирус. Так, если к 9 апреля этот показатель составлял 929 человек, то к 16 апреля снизился до 419 человек.

Четверть всех заболевших новой коронавиусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии в стационарах.

Власти продолжают настаивать на том, что для остановки распространения коронавирусной инфекции важно проводить кампанию по вакцинации населения.

По последним данным, в Петербурге прививку сделали около полумиллиона человек. Из них 346 тысяч человек завершили цикл вакцинации остальным, еще предстоит получить второй укол.

Отметим, что в Петербург остается 227,6 тысяч комплектов вакцины. Напомним, в Минздраве настаивают на том, что вакцинировано должно быть не меньше 60% населения.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что депутаты попросили горожан не поднимать панику после новостей о скончавшихся после прививки от коронавируса.