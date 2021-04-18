В Петербурге число излечившихся от COVID сократилось на 55%

За неделю количество победивших COVID пациентов в Петербурге сократилось на 510 человек. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

За неделю количество победивших COVID пациентов в Петербурге сократилось на 510 человек. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В Северной столице за неделю на 55 % сократилось число пациентов, которым удалось побороть коронавирус.

Так, к 9 апреля данный показатель составлял 929 человек, а к 16 апреля снизился до 419.

Согласно отчету Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению инфекции, возросло число госпитализаций инфицированных — на 1,74 %. Количество активно больных пациентов сократилось на 13,77 %.

Четверть зараженных находится в КОВИД-стационарах в тяжелом состоянии.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге от коронавируса первично привились 495 тыс. 390 человек, из них 342 тыс. 752 человека полностью прошли цикл вакцинации.