В Петербурге число излечившихся от COVID сократилось на 55%

В Северной столице за неделю на 55 % сократилось число пациентов, которым удалось побороть коронавирус.
Так, к 9 апреля данный показатель составлял 929 человек, а к 16 апреля снизился до 419.
Согласно отчету Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению инфекции, возросло число госпитализаций инфицированных — на 1,74 %. Количество активно больных пациентов сократилось на 13,77 %.
Четверть зараженных находится в КОВИД-стационарах в тяжелом состоянии.
Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге от коронавируса первично привились 495 тыс. 390 человек, из них 342 тыс. 752 человека полностью прошли цикл вакцинации.