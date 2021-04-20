Кто самый богатый в парламенте Петербурга? Депутаты отчитались о доходах за 2020 год

Александр Тетердинко. Фото: assembly.spb.ru
В своей декларации Тетердинко сообщил, что купил дом и участок за счёт дохода, полученного от продажи квартиры, кредита и накоплений. Фото: assembly.spb.ru
За прошлый год больше всех среди депутатов Заксобрания Петербурга заработал зампредседателя бюджетно-финансового комитета, единоросс Александр Тетердинко. За год он заработал 15 млн рублей, сообщает петербургский парламент.

В своей декларации Тетердинко сообщил, что купил дом и участок за счёт денег, полученных от продажи квартиры, кредита и накоплений. На 2 месте глава комиссии по городскому хозяйству, член фракции тоже единоросс Сергей Никешин. Он за 2020 год заработал 10,3 млн рублей.

На 3 — глава комиссии по образованию Любовь Егорова, также единоросс. Её доход оценили в 9,5 млн рублей. Меньше все, заработал единоросс Роман Коваль. Его доход оценивают в 2,1 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге эвакуировали Василеостровский районный суд из-за бесхозной сумки.

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