Кто самый богатый в парламенте Петербурга? Депутаты отчитались о доходах за 2020 год

В своей декларации Тетердинко сообщил, что купил дом и участок за счёт денег, полученных от продажи квартиры, кредита и накоплений. На 2 месте глава комиссии по городскому хозяйству, член фракции тоже единоросс Сергей Никешин. Он за 2020 год заработал 10,3 млн рублей.

На 3 — глава комиссии по образованию Любовь Егорова, также единоросс. Её доход оценили в 9,5 млн рублей. Меньше все, заработал единоросс Роман Коваль. Его доход оценивают в 2,1 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге эвакуировали Василеостровский районный суд из-за бесхозной сумки.