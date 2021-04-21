После нападения на табачную лавку на Энгельса, где погиб грабитель, завели уголовное дело

После нападения на табачную лавку на Энгельса, где погиб грабитель, завели уголовное дело
Разбойное нападение произошло в табачной лавке на проспекте Энгельса, 129/1. Фото: google.maps

Следователи Петербурга возбудили уголовное дело после разбойного нападения на табачную лавку на проспекте Энгельса. В ходе задержания ЧОПовцы застрелили одного из преступников.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все случилось 20 апреля ранним утром в магазине «Табачная лавка» на проспекте Энгельса, 129/1. Около 4 часов 20 минут в лавку ворвались двое мужчин с молотком. Они начали угрожать продавцу физической расправой и хотели сбежать с товаром. К счастью, работница успела нажать тревожную кнопку.

К месту происшествия быстро прибыли сотрудники частного охранного предприятия «Титан». При попытке задержания преступники начали сопротивляться, тогда охранникам пришлось применить оружие. Пуля попала в живот одному из нападавших, второму удалось сбежать. Хотя 25-летнего гражданина Азербайджана доставили в больницу, выжить ему не удалось.

Правоохранители изучили записи с камер и выяснили, что второй мужчина был славянской внешности с черными волосами. Был одет в светло-синие джинсы и черные ботинки.

Следователи открыли уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Второго грабителя разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что нанесший петербуржцу 45 ударов ножом мужчина получил 16 лет колонии строгого режима.

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