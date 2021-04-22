Самолеты «России» назовут именами популярных городов

Самолеты &#171;России&#187; назовут именами популярных городов
Данный проект повысит интерес путешественников к российским городам и событиям. Фото: авиакомпания "Россия"

Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», и Общероссийский Народный Фронт объявили конкурс-голосование на присвоение самолетам имен в честь городов.

Имена и геральдические символы городов России, популярных среди туристов мест по итогам народного голосования будут нанесены на фюзеляжи самолетов авиакомпании. Заявки на участие принимаются на сайте проекта Konkurs.RussiaLike.ru.

Как сообщили на официальном сайте авиаперевозчика, по условиям конкурса, инициативные группы и администрации городов должны в креативной форме подготовить презентации или видеоролики о своих городах, в которых расскажут о самых интересных туристических местах.

Ожидается, что проект повысит интерес путешественников к городам и событиям, которые оказали влияние на формирование и всех аспектов жизни России: от древних времен до современности.

«Главная отличительная особенность данного проекта в том, что можно представить свой город на маршрутной карте авиакомпании», — говорится в сообщении.

В текущем году «Россия» успешно наращивает флот воздушных судов отечественного производства, маршрутная сеть которых распространяется из Москвы в 20 городов страны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиакомпания «Россия» провела экскурсию для девятиклассника, выигравшего конкурс «Большая перемена».

АК Россия самолеты


 

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