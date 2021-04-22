Турция начнет использовать «Спутник V» в ближайшее время

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Всего в стране зарегистрировано две прививки от коронавируса.

Турция планирует начать использовать российскую прививку от коронавируса «Спутник V» в ближайшее время. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает РИА Новости.

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что в стране на данный момент зарегистрировано две вакцины: Pfizer и Sinovac. Турция делает все, чтобы их количество выросло до трех.

«В ближайшее время в наш арсенал войдет российская вакцина «Спутник V»»,

— заявил Коджа.

Напоминаем, что массовая вакцинация в стране началась 14 января. За это время прививку сделали восемь миллионов человек, что составляет 10% населения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Швейцарии умерли 64 человека после вакцинации от коронавируса.