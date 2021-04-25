Сын погибшего во Врбетице раскритиковал слова президента Чехии о причинах взрыва

Сын одного из погибших при взрывах на складах вооружений в Врбетице в 2014 году Ондржей Гавранек раскритиковал высказывание президента Чехии Милоша Земана о том, что причиной инцидента стало неосторожное обращение с боеприпасами.

«Из открытых источников ясно, что эта версия — неосторожное обращение — уже, по-моему, исключена», — приводит его слова Чешское телевидение.

Ондржей Гавранек намерен выступить с открытым письмом к Земану. Он считает, что халатность его отца Вратислава Гавранека и Людека Петржика, второй жертвы трагедии, не могла стать причиной инцидента.

Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. По их мнению, российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 8 февраля МИД Швеции, Германии и Польши объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату. Это обосновали ответом на действия Москвы 5 февраля. В российском ведомстве решение выслать из страны сотрудников генконсульств объяснили их участием в несогласованных митингах.