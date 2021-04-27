Весенняя напасть: в Петербурге и Ленобласти проснулись клещи, Роспотребнадзор напоминает, как защититься от опасных насекомых

Каждую весну Роспотребнадзор напоминает жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области о наступлении сезона клещей. Опасные насекомые активизируются после зимней спячки, а люди начинают чаще выезжать на природу, в связи с чем риск подхватить клеща возрастает в разы.

По статистике Роспотребнадзора, к врачам обратились уже 138 укушенных клещами петербуржцев (из них 26 детей) и 145 жителей Ленобласти, 38 из которых — дети. За прошлый год, по словам врача-инфекциониста Клинической инфекционной больницы имени Боткина Марии Белопольской, в учреждении исследовали 1,5 тысячи клещей, которых принесли взволнованные пациенты. В 280 случаях специалисты выявили боррелиоз, а в 28 — энцефалит. В 2021 году пока исследован только 61 клещ: обнаружено 12 случаев заражения боррелиозом, энцефалитом — ни одного.

На данный момент в городе на Неве наиболее опасными с точки зрения наличия и активности этих насекомых признаны Колпинский, Красносельский, Курортный, Приморский, Петродворцовый и Пушкинский районы, предупреждает начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия.

В 47 регионе ситуация хуже: пандемичными признаны все районы без исключения.

Наивысший пик активности клещей приходится, как правило, на середину мая и первую половину июня, но стоит быть начеку также в конце августа и первой половине сентября, когда «просыпается» один из видов этих насекомых.

Если на прогулке или после нее вы обнаружили на себе или ребенке клеща, нужно в любом случае срочно отвезти насекомое в лабораторию. Такие заболевания, как клещевой энцефалит, могут привести к смерти, если вовремя не оказать медицинскую помощь. Кроме того, есть симптомы, при наличии которых стоит не дожидаясь результатов исследований звонить в скорую помощь. Главные среди них — повышение температуры, тошнота и рвота.

При этом даже если клещ оказался не заражен, стоит пристально следить за состоянием укушенного в течение примерно трех недель и в случае ухудшения самочувствия немедленно обращаться к врачу.

Минимизировать опасность от встречи с клещами можно, сделав прививку против энцефалита. Правильнее проходить вакцинацию в два этапа — сначала осенью, а затем весной, до начала их активности. Между инъекцией необходимо соблюдать перерыв в две недели, а после заключительной — еще 14 дней нужно на формирования иммунитета. Но сожалению, люди обычно вспоминают о такой возможности поздно, уже при непосредственном столкновении с проблемой.