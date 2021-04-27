Петербуржцев о мокром снеге и ветре 28 апреля

В МЧС предупредили жителей Петербурга о ветре и дожде со снегом в среду.

Так, ночью в среду в городе местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, утром и днем пройдет небольшой, местами умеренный дождь с мокрым снегом.

Как сообщили ГУ МЧС по городу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью северо-западный, западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, днем — 5-10 м/с.

В темное время суток температура воздуха опустится до -1…+1 градуса, днем потеплеет до +5…+7. Ночью на дорогах местами гололедица. Автомобилистов просят быть особенно осторожными.

Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дождливая погода ждет жителей Ленобласти в среду.