Жители средневековой Англии часто страдали от рака

Онкологические заболевания в стране были распространены больше, чем принято думать.

Эксперты установили, что жители средневековой Англии довольно часто болели раком – больше, чем было принято думать до этого. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Ученые изучили состояние костей людей, которые скончались в 6-16 веках и выяснили, что около 14% взрослого населения Британии умирали от рака. До этого эксперты уверяли, что количество онкобольных равнялось 1%. Всего были изучены останки 96 мужчин и 46 женщин. Пятеро из них болели раком, один, скорее всего, раком крови.

Специалисты добавляют, что в средневековье не было возможности лечить онкологию. При этом доступ к обезболивающему снадобью был далеко не у всех, а только у богатых. Бедным приходилось бороться с болезнью при помощи припарок и прижигания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что онколог объяснил, почему рак чаще выявляют на последней стадии.