Жители средневековой Англии часто страдали от рака

Жители средневековой Англии часто страдали от рака
Эксперты выяснили, что рак был распространен среди жителей средневековой Англии. Фото: Pixabay

Онкологические заболевания в стране были распространены больше, чем принято думать.

Эксперты установили, что жители средневековой Англии довольно часто болели раком – больше, чем было принято думать до этого. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Ученые изучили состояние костей людей, которые скончались в 6-16 веках и выяснили, что около 14% взрослого населения Британии умирали от рака. До этого эксперты уверяли, что количество онкобольных равнялось 1%. Всего были изучены останки 96 мужчин и 46 женщин. Пятеро из них болели раком, один, скорее всего, раком крови.

Специалисты добавляют, что в средневековье не было возможности лечить онкологию. При этом доступ к обезболивающему снадобью был далеко не у всех, а только у богатых. Бедным приходилось бороться с болезнью при помощи припарок и прижигания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что онколог объяснил, почему рак чаще выявляют на последней стадии.

англия онкология средневековье


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жители средневековой Англии часто страдали от рака
Имущество порта «Бронка» под угрозой конфискации: приставы ...
На Рижской улице произошло массовое ДТП, проезд затруднен
Актриса Мария Кожевникова чуть не умерла из-за отравления газом
Мясников усомнился в сознательности россиян
Медведев предложил поэкспериментировать с четырехдневной рабочей неделей
ДТП с легковушками затруднило проезд на перекрестке Шереметьевской и Стартовой
Глава администрации Кировского районе Ленобласти отпустили из СИЗО