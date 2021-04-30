В Петербурге билеты на «Ночь музеев» можно будет купить с 1 мая

Мероприятия пройдут в офлайн-формате в ночь с 22 на 23 мая 2021 года.

В Санкт-Петербурге с 1 мая начнется продажа билетов на «Ночь музеев». Мероприятия в 2021 году пройдут в офлайн-формате в ночь с 22 на 23 мая. Приобрести билет можно только онлайн, сразу выбирая интересующие места и время их посещения. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов «Ночи музеев».

Петербуржцы, которые приобретут билет, смогут посетить более 80 музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов, где готовятся специальные программы, посвященные общей теме – «Звук».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Ночь музеев» пройдет в 80 учреждениях Петербурга. В 2020 году COVID-19 внёс свои коррективы, и многие события прошли в удалённом режиме.